85-дюймовый Hisense TV E8K оценен в $1900

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью TV E8K, которая получила панели Mini LED. Новинка получила варианты на 85 и 100 дюймов, которые отличаются 1296 и 1620 зонами подсветки соответственно. Телевизоры также характеризуются пиковой яркостью 1600 кд/кв.м., 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, 4-ядерной однокристальной системой MT9653, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ и 128 ГБ у младшей и старшей моделей соответственно, тремя интерфейсами HDMI 2.1, акустикой формата 2.1.2 мощностью 77 Вт. 85-дюймовый телевизор обойдется в Китае в 1900 долларов, а 100-дюймовый – 3350 долларов.

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