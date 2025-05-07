85-дюймовый Samsung U8000F 4K Smart TV (2025) оценен в $1200

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией U8000F 4K Smart TV (2025), которая состоит из моделей размером 43, 50, 55, 58, 65, 70, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 60 Гц, технологией Motion Xcelerator для улучшения динамичных сцен, процессором Crystal 4K, поддержкой HDR10+ и HLG, режимом Filmmaker, технологией Color Booster, предустановленной ОС Tizen Smart TV, двухканальной акустической системой с технологией Object Tracking Sound Lite и корпусом с металлической рамкой MetalStream. Телевизоры оценены на дебютном американском рынке в 280, 350, 400, 450, 600 700 и 1200 долларов соответственно.

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