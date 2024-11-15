85-дюймовый телевизор Amazon Fire TV Omni Mini-LED оценен в $2100

Компания Amazon пополнила ассортимент телевизоров серией Fire TV Omni Mini-LED, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 4K и подсветкой mini-LED с 1344 зонами локального затемнения в старшей модели. Телевизоры также характеризуются пиковой яркостью до 1400 нит, частотой обновления изображения 144 Гц в режиме Game Mode, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive и AMD FreeSync Premium Pro, функцией переменной кадровой частоты, режимом Auto Low Latency, функцией Fire TV Ambient Experience для отображения полезных сведений и демонстрации произведения искусства, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также двумя динамиками и двумя сабвуферами с поддержкой Dolby Atmos. Fire TV Omni Mini-LED уже доступны для покупки на дебютном американском рынке по цене в 820, 1090, 1500 и 2100 долларов соответственно.