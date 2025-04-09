85-дюймовый телевизор Hisense A6Q оценен в 1200 евро

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией A6Q, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 58, 65 и 85 дюймов. Новинки оснащаются матрицами VA с подсветкой DLED, разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью от 3800:1 до 5000:1 в зависимости от модели, типичной яркостью от 200 до 400 нит, поддержкой технологий MEMC, Dolby Vision, HDR10 и HLG, режимом Filmmaker Mode, динамиками мощностью до 30 Вт с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, портами HDMI 2.1, USB 2.0 и USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также фирменной операционной системой Vidaa U8.5. Телевизоры появятся в продаже в июне этого, но пока известна цена только старшей модели – 1200 евро.

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