85-дюймовый телевизор Hisense U7Q Pro оценен в 2200 евро

Компания Hisense объявила о выпуске в Европе телевизоров серии U7Q Pro, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинка характеризуется матрицей с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 165 Гц, типичной и пиковой яркостью 500 нит и 2000 нит соответственно, контрастностью 5000:1, 90% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR 10+ и FreeSync Premium, сертификацией IMAX Enhanced, антибликовым покрытием, чипом MT9655, акустикой формата 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G и 5G) и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.1 и фирменной программной оболочкой VIDAA U9. Телевизоры появятся в продаже 1 мая по цене в 900, 1200, 1750 и 2200 евро соответственно. Цена старшей модели будет объявлена позже.

Представлены телевизоры Hisense U6, U7, U8 и U9…
Компания Hisense представила телевизоры линейки ULED 2025 года, в которую вошли модели серий U6, U7, U8 и…
Sony представила новую технологию дисплеев…
Сегодня компания Sony объявила о разработке новой технологии дисплеев, в которых используются индивидуаль…
Представлены 144-Гц телевизоры TCL C7K Premium QD-MiniLED TV…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7K Premium QD-MiniLED TV, в которую вошли модели с…
Телевизор Infinix Y1V QLED TV оценен в 160 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров моделью Y1V QLED, которая обойдется на дебютном индийс…
Телевизор Sony Bravia 8 II оценен в 3300 евро…
Компания Sony пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Bravia 8 II, которая выйдет в размера…
98-дюймовый телевизор TCL Q9L Pro QD-Mini LED оценен в $2380…
Компания TCL объявила о выпуске серии телевизоров Q9L Pro QD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональ…
Дизайнерский телевизор Loewe Stellar DR+ Lava оценен в 600 е…
Компания Loewe представила телевизор Stellar DR+ Lava, дизайн которой был разработан самой Loewe. Он може…
100-дюймовый телевизор Skyworth SXF9800 оценили в 100 тысяч …
Компания Skyworth дала старт российским продажам OLED-телевизора SXF9800, который доступен в версиях на 5…
Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65Заявка на премиум. Обзор Яндекс ТВ Станции 2-го поколения на 65"
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor