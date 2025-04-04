85-дюймовый телевизор Hisense U7Q Pro оценен в 2200 евро

Компания Hisense объявила о выпуске в Европе телевизоров серии U7Q Pro, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинка характеризуется матрицей с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 165 Гц, типичной и пиковой яркостью 500 нит и 2000 нит соответственно, контрастностью 5000:1, 90% покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR 10+ и FreeSync Premium, сертификацией IMAX Enhanced, антибликовым покрытием, чипом MT9655, акустикой формата 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G и 5G) и Bluetooth 5.3, интерфейсами HDMI 2.1 и фирменной программной оболочкой VIDAA U9. Телевизоры появятся в продаже 1 мая по цене в 900, 1200, 1750 и 2200 евро соответственно. Цена старшей модели будет объявлена позже.