85-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen S6 оценили в $1115

Компания Huawei выпустила на местный китайский рынок серию телевизоров Smart Screen S6, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки получили панели с разрешением 4K, технологией Mini LED с 128, 176, 260 и 320 зонами подсветки соответственно, пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 266 Гц, 20-битной технологией затемнения подсветки, 130-процентным покрытием цветового пространства BT.709, поддержкой сверхвысокого разрешения Super Resolution для улучшения качества картинки, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, двумя динамиками в двух младших моделях, четырьмя динамиками в 75-дюймовой версии и акустикой с пятью динамиками в старшей модели. Телевизоры оценены в эквивалент 420, 560, 835 и 1115 долларов соответственно.

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