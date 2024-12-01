85-дюймовый телевизор Konka R8s Mini AI-LED оценен в $1935

Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров серией Konka R8s Mini AI-LED, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K Ultra HD, 1920 зонами подсветки, кадровой частотой 144 Гц, динамической контрастностью 22000000:1, поддержкой технологии AIERA для обработки картинки, 4-ядерной платформой, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также акустической системой уровня Hi-Fi мощностью 70 Вт с поддержкой Dolby Audio. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1240, 1520 и 1930 долларов. Появятся ли они в глобальной продаже, пока не уточняется.

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