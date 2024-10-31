85-дюймовый телевизор Redmi Smart TV X 2025 оценен в $675

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Redmi Smart TV X 2025, в которую вошли модели с диагональю экранов 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки уже появились в китайской продаже по эквивалентной цене в 310, 395, 535 и 675 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц или 240 Гц в игровом режиме, поддержкой HDR, технологиями компенсации движения MEMC и AI-SR Super Resolution, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE≈2, 4-ядерной платформой Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 25-Вт акустической системой с двумя динамиками и поддержкой Dolby Vision, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, сетевым портом RJ45, а также адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
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