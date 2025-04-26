85-дюймовый телевизор Redmi TV X 2025 Energy Saving Edition оценили в $685

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi TV X 2025 Energy Saving Edition, в которую вошли модели с размерами 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются панелями с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, игровым режимом с частотой обновления 288 Гц, поддержкой компенсации движения MEMC для лучшей четкости в динамичных сцен, 94% покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE≈2, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0, 4-ядерной платформой Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 300, 385, 495 и 685 долларов соответственно.

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