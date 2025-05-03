85-дюймовый телевизор Samsung Q7F 4K QLED оценили в $1500

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией Q7F 4K QLED, в которую вошли модели размером 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицами QLED с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 60 Гц, технологией Motion Xcelerator для устранения разрывов в динамичных сценах, технологией Vision AI Image Enhancer, поддержкой HDR10+ и HLG, функцией 4K Upscaling для улучшения детализации видео в низком разрешении, режимом Filmmaker Mode, автоматическим игровым режимом (ALLM), предустановленной ОС Tizen Smart TV, голосовым управлением через Bixby и Amazon Alexa, поддержкой Apple AirPlay, тремя интерфейсами HDMI, портами USB-A и Ethernet, а также 2-канальной акустикой мощностью 20 Вт. Телевизоры оценены на дебютном американском рынке в 400, 450, 540, 630, 1000 и 1500 долларов соответственно.

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