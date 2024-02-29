85-дюймовый телевизор Skyworth A4E оценен в 780 долларов

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией Skyworth A4E, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Телевизоры характеризуются панелями с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, 130-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, точностью цветопередачи ΔE<0,99, аппаратной защитой глаз, поддержкой компенсации движения MEMC, четырехъядерной платформой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой с сабвуфером суммарной мощностью 50 Вт, а также интерфейсами HDMI2.1 и USB 3.0. Цены на телевизоры Skyworth A4E составляют 305, 390, 500 и 780 долларов соответственно.