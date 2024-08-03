85-дюймовый телевизор Skyworth A7E Pro оценен в $1785

Компания Skyworth пополнила серию телевизоров A7E Pro моделями с диагоналями 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются корпусом толщиной всего 39 мм и декоративными рамками, подсветкой Mini LED с 1152, 1440 и 1920 зонами подсветки соответственно, разрешением 4K, кадровой частотой 288 Гц, динамической контрастностью 24000000:1, пиковой яркостью 2000 нит, 110-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, матовым антибликовым покрытием, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 243-Вт звуковой системой Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos и DTS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, тремя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0, а также портами USB-A 3.0, USB 2.0 и RJ45. Телевизоры появятся в продаже на дебютном китайском рынке 14 августа по цене в 950, 1230 и 1785 долларов соответственно.

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