85-дюймовый телевизор Skyworth Coocaa K6 Ultra оценен в $1095

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией Coocaa K6 Ultra, в которую вошли версии с диагональю 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицей с подсветкой Mini LED, 2304 и 2880 участками подсветки соответственно, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 240 Гц или 288 Гц в игровом режиме, пиковой яркостью 4000 нит, 96- и 98-процентным покрытием цветовой палитры соответственно, акустической системой с пятью динамиками и независимым сабвуфером. Телевизоры оценены на родном для производителя китайском рынке в эквивалент 820 и 1095 долларов соответственно. Дата глобального релиза пока не сообщается.

Представлены тонкие телевизоры Toshiba Art TV LA…
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Art TV LA, которая выделяется корпусом толщиной…
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550…
Наличие SMART TV с возможностью запуска приложений и сервисов, мультимедийных файлов с носителя, сейчас а…
144-Гц телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 вышли в Кита…
Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок телевизоры серии TV S Pro Mini LED 2025, в которую …
Представлены телевизоры Xiaomi TV Max 85 2025 и TV Max 100 2…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделями TV Max 85 2025 и TV Max 100 2025, которые полу…
Телевизоры Redmi A Pro появились в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу на домашнем китайском рынке телевизоры серии Redmi A Pro, представлен…
Телевизор Hisense 110UX оценили в 20 тысяч долларов …
Компания Hisense выпустила на глобальный рынок огромный флагманский телевизор ULED X Mini LED-телевизор H…
Представлен огромный 240-Гц телевизор Changhong 100Q10T Max…
Компания Changhong пополнила ассортимент действительно больших телевизоров моделью 100Q10T Max, которая у…
Представлен 100-дюймовый телевизор Hisense E8N Ultra…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серии E8N Ultra вариантом на 100 дюймов по диагонали. …
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor