85-дюймовый телевизор Skyworth Coocaa K6 Ultra оценен в $1095

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией Coocaa K6 Ultra, в которую вошли версии с диагональю 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются матрицей с подсветкой Mini LED, 2304 и 2880 участками подсветки соответственно, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 240 Гц или 288 Гц в игровом режиме, пиковой яркостью 4000 нит, 96- и 98-процентным покрытием цветовой палитры соответственно, акустической системой с пятью динамиками и независимым сабвуфером. Телевизоры оценены на родном для производителя китайском рынке в эквивалент 820 и 1095 долларов соответственно. Дата глобального релиза пока не сообщается.