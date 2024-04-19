85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 9 оценен в $5500

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских телевизоров линейкой Sony BRAVIA 9, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с разрешением 4K, поддержкой технологий QLED и XR Triluminos Pro, технологий X-Wide Angle и X-Anti Reflection для уменьшения бликов, поддержкой Dolby Vision, сертификацией IMAX Enhanced, интеллектуальным процессором XR Processor, акустической системой формата 2.2.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, интерфейсами HDMI 2.1 и предустановленной операционной системы Google TV. Телевизоры появятся в продаже на американском рынке по цене в 3300, 4000 долларов и 5500 долларов соответственно.