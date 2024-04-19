85-дюймовый телевизор Sony BRAVIA 9 оценен в $5500

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских телевизоров линейкой Sony BRAVIA 9, в которую вошли модели с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями Mini LED с разрешением 4K, поддержкой технологий QLED и XR Triluminos Pro, технологий X-Wide Angle и X-Anti Reflection для уменьшения бликов, поддержкой Dolby Vision, сертификацией IMAX Enhanced, интеллектуальным процессором XR Processor, акустической системой формата 2.2.2 с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, интерфейсами HDMI 2.1 и предустановленной операционной системы Google TV. Телевизоры появятся в продаже на американском рынке по цене в 3300, 4000 долларов и 5500 долларов соответственно.

Представлены QLED-телевизоры Haier S800QT…
Китайская компания Haier пополнила ассортимент умных телевизоров серией S800QT QLED, в которую вошли моде…
Представлены телевизоры Thunderbird Crane 6 Pro 2024…
Бренд Thunderbird пополнил ассортимент телевизоров серией Thunderbird Crane 6 Pro 2024, которая состоит и…
Проектор Hisense Laser Mini Projector C1 вышел в России…
Компания Hisense объявила о российском релизе проектора Laser Mini Projector C1, который основан на трехц…
Представлен телевизор Xiaomi TV S75 Mini LED…
Компания Xiaomi недавно выпустила телевизоры S55 Mini LED и S65 Mini LED, а сегодня была представлена мод…
Телевизоры TCL Q9K появились в продаже …
Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры серии TCL Q9K, которая состоит из моделей с диагона…
85-дюймовый телевизор Samsung QLED 4K Q80D оценен в 3500 евр…
Компания Samsung выпустила в международную продажу телевизоры серии Samsung Q80D QLED 4K 2024 года, в кот…
75-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen S5 оценен в $800…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S5, в которую вошли модели с диагон…
Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense U7N…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой U7N, в которую вошли модели с диагональю 65, …
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor