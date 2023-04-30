85-дюймовый телевизор TCL Q10H оценен в $2170

Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры линейки Q10H, которая состоит из моделей с экранами на 65, 75, 85 и 98 дюймов по диагонали. Цена 85-дюймовой версии составляет 2170 долларов. Ровно в ту же цену оценили и новенький 86-дюймовый Xiaomi Mi TV Master 86. Последний имеет 1080 зон подсветки и максимальную яркость 2000 кд/кв.м., а новинка TCL – 2304 зоны и яркость до 3000 кд/кв.м.

TCL Q10H характеризуется HVA-матрицей с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также аудиосистемой формата 2.1. Телевизор на 65 дюймов стоит 1160 долларов, 75 дюймов – 1590 долларов, а 98 дюймов – 3760 долларов.
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