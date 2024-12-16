85-дюймовый телевизор TCL T6L QD-Mini LED 2025 оценили в 850 долларов

Компания TCL выпустила на китайский рынок телевизоры серии TCL T6L QD-Mini LED 2025, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED с разрешением 4K, от 180 до 420 участков подсветки в зависимости версии, частотой обновления 240 Гц у младшей модели и 288 Гц у остальных, четырехъядерной платформой Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1, разъемом USB 3.0 и USB 2.0, портом RJ45 и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Телевизоры оценены в эквивалент 400, 505, 660 и 850 долларов соответственно.

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