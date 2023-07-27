85-дюймовый телевизор TCL T7H оценен в $1120

Компания TCL пополнила ассортимент умных телевизоров серией TCL T7H, в которую вошли модели с диагональю панелей 55, 65, 75 и 85 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300, 96-процентным цветового пространства DCI-P3, аудиосистемой формата 2.1 суммарной мощностью 70 Вт и 20-Вт сабвуфером с поддержкой Dolby Atmos. Цена 55-дюймовой модели составляет 445 долларов. За 65- и 75-дюймовые телевизоры попросят 615 и 840 долларов соответственно. Наконец, топовая 85-дюймовая модель обойдется в 1120 долларов.