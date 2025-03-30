85-дюймовый телевизор TCL T7L QD-Mini LED оценен в 980 долларов

Компания TCL объявила о выпуске серии телевизоров T7L QD-Mini LED, в которую вошли модели с размерами 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки характеризуются матрицей QD-Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц или до 288 Гц в разгоне, яркостью до 2200 нит, контрастностью 7000:1, 480, 608, 720 для и 840 зонами подсветки соответственно, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также звуковой системой формата 2.1.2 от Onkyo. Телевизоры оценены на домашнем для производителя китайском рынке в эквивалент 490, 600, 740 и 980 долларов соответственно.