85-дюймовый телевизор TCL X11K оценили в 500 тысяч рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии TCL X11K, которые представлены в диагоналях 85 и 98 дюймов. За новинки просят 500 и 700 тысяч рублей соответственно. Телевизоры получили матрицы CrystGlow HVA с технологией QD-Mini LED, разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, до 14112 зон локальным затемнением, пиковой яркостью 6500 нит, контрастность 7000:1, технологией устранения ореолов, фирменный чип AiPQ Pro с технологиями ИИ для оптимизации изображения в режиме реального времени, акустическую систему Audio by Bang & Olufsen с динамиками класса Hi-END, 97% охват цветового пространства DCI-P3, поддержку Dolby Vision IQ, HLG и HDR10+, поддержку технологий Game Master и AMD FreeSync Premium Pro и предустановленную ОС Google TV.