85-дюймовый телевизор Toshiba Regza TV Z870MF оценен в $3500

Компания Toshiba пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Regza TV Z870MF, которая вышла в версиях на 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется панелями MiniLED, разрешением 4K, частотой обновления 144-Гц, максимальной яркостью XDR 2000 нит, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, углом обзора 178°, интеллектуальным подавлением вредного излучения синего света, 95-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, платформой с четырьмя ядрами Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 5 и NFC, а также предустановленной ОС Android 11. Цена телевизора в Китае составляет 2500 или 3400 долларов в зависимости от версии.