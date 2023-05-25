85-дюймовый телевизор Toshiba Regza TV Z870MF оценен в $3500

Компания Toshiba пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Regza TV Z870MF, которая вышла в версиях на 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется панелями MiniLED, разрешением 4K, частотой обновления 144-Гц, максимальной яркостью XDR 2000 нит, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, углом обзора 178°, интеллектуальным подавлением вредного излучения синего света, 95-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, платформой с четырьмя ядрами Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 5 и NFC, а также предустановленной ОС Android 11. Цена телевизора в Китае составляет 2500 или 3400 долларов в зависимости от версии.

Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской…
Телевизоры с диагональю 32 дюйма оптимальный вариант по сочетанию стоимость-характеристики для размещения…
Представлены телевизоры Sony BRAVIA XR OLED A80L…
Компания Sony пополнила ассортимент OLED-телевизоров серией BRAVIA XR OLED A80L, которая состоит из четы…
65-дюймовый телевизор TCL C645 4K QLED оценили в $975 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой C645 4K QLED, в которую вошли модели с диагональ…
65-дюймовый Xiaomi Mi TV A65 Competitive Edition оценен в $3…
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новые доступные телевизоры Mi TV A55 Competitive Edition и M…
90-дюймовый телевизор Redmi Max 90 оценен в 1115 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент очень больших, но недорогих телевизоров моделью Redmi Max 90. Новин…
65-дюймовый Huawei Smart Screen S3 Pro оценен в $875…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen S3 Pro, в которую вошли 65 и 75-дюй…
Телевизоры Samsung Q80C 4K QLED оценены от $1200 …
Компания Samsung выпустила в Европе телевизоры серии Q80C 4K QLED с дисплеями диагональю 50, 55, 65, 75 и…
98-дюймовый TCL QD-Mini LED TV C12G оценен в $4800 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией TV C12G, которая основана на панелях Mini LED. В ли…
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor