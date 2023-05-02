85-дюймовый телевизор Toshiba Z600MF оценен в $1300

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba Z600MF, в которую вошли модели с диагональю дисплеев 55, 65, 75 и 85 дюймов, которые уже доступны для предзаказа на китайском рынке за 580, 725, 1010 и 1450 долларов соответственно. При этом, первые покупатели смогут приобрести новинки за 500, 665, 954 и 1300 долларов соответственно.

Телевизоры характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой технологии REGZA 2.0 на базе ИИ для управления различными настройками, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4/5G и аудиосистемой с объемным стереозвучанием.
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