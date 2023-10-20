85-дюймовый телевизор Vidda Z85 оценен в $1145

Компания Vidda представила телевизоры Vidda Z75 и Z85, которые получили панели с диагональю 75 и 85 дюймов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4K, Mini LED-подсветкой, кадровой частотой 144 Гц, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 1100 нит, 512 зонами подсветки, поддержкой технологий Dolby Vision и IMAX Enhanced, однокристальной системой MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI2.1 и USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, акустической системой 2.1.2 с 18-Вт полнодиапазонными динамиками, 25-Вт сабвуфером и двумя 8-Вт рупорными динамиками объемного звучания. Телевизоры появятся в продаже 31 октября по цене в 875 и 1145 долларов соответственно.