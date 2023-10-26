85-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Pro 85 оценен в $1095

Помимо флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro китайский производитель представил сегодня новый телевизор Xiaomi TV S Pro 85, который обойдется на домашнем рынке в 1095 долларов. Новинку оснастили 85-дюймовой матрицей Mini LED с заводской калибровкой для сверхточной цветопередачи, разрешением 4К, частотой обновления 144 Гц, 1440 зонами подсветки и максимальной яркостью 2400 кд/кв.м, 4-ядерной платформой Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, модулем NFC, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и игровым режимом для лучшей совместимости с игровыми консолями. Стоит отметить, что конкуренты Xiaomi TV S Pro 85 оценены как минимум в полтора раза дороже.