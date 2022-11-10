86-дюймовый Xiaomi TV Max оценен в 100 тысяч рублей

Компания Xiaomi дала старт российским продажам умного телевизора Xiaomi TV Max, который оценен в 100 тысяч рублей. Новинка характеризуется металлической конструкцией с тонкой алюминиевой рамкой, 86-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков, четырьмя динамиками на 30 Вт, однокристальной системой MediaTek MT9617, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами USB 2.0 и одним HDMI 2.1, разъемом Ethernet, оптическим аудиовыходом, 3,5-мм гнездом для наушников, предустановленной ОС Android TV 11 с прошивкой PatchWall, поддержкой Chromecast и голосового ассистента Google.

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