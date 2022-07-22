86-дюймовый телевизор Huawei S86 Pro получит крошечные рамки

Компания Huawei объявила о том, что гигантский телевизор Huawei S86 Pro будет представлен на презентации 27 июля. Само мероприятие будет посвящено выходу операционной системы Huawei HarmonyOS 3.0. Телевизор получит 86-дюймовую панель с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц, предустановленную ОС HarmonyOS 3.0, антибликовое покрытие AG, очень узкие рамки по бокам и сверху, камеру с микрофонами, неназванную четырехъядерную платформу, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и звуковую систему с шестью 10-Вт динамиками. Ориентировочная цена пока не раскрывается, но, для сравнения, 86-дюймовый телевизор Redmi на старте продаж стоил 1240 долларов.