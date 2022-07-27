86-дюймовый Huawei Smart Screen S86 Pro оценен в $2070

Компания Huawei представила телевизор Smart Screen S86 Pro, который получил 86-дюймовую панель с разрешением 4K. Новинка характеризуется антибликовым покрытием, 92% охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологий HDR и MEMC, металлической рамкой толщиной всего 2,7 мм, шестью 10-Вт громкоговорителями, возможностью подключения к четырём колонкам Huawei Sound X, предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 3 с детским режимом, функцией караоке, быстрым и простым взаимодействием с другими гаджетами Huawei и возможностью управления телевизоров посредством смартфона. Huawei Smart Screen S86 Pro станет доступен для покупки в Китае 5 августа по цене в 2070 долларов.