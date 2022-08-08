8K-телевизор Changhong Q9K MAX оценен в $2800

Китайская компания Changhong пополнила ассортимент телевизоров линейкой Q9K MAX, в которую вошли модели с диагональю дисплеев 75, 86, 98 и 110 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 8К, частотой обновления изображения 120 Гц, производительной однокристальной системой для масштабирования контента до 8К и улучшения качества, который выполняет 1,6 триллиона операций в секунду, фирменными алгоритмами улучшения качества картинки и популярной технологией MEMC. Цена 75-дюймовой модели составляет 2800 долларов, а 86-дюймовой – 4300 долларов. Также сообщается о выходе более простой модели Q8R MAX, которая характеризуется дисплеем с разрешением 4K и кадровой частотой 120 Гц.

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