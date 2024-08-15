8K-телевизор Konka 110A8 Ultra оценили в 42 тысячи долларов

Компания Konka пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Konka 110A8 Ultra, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 42 тысяч долларов. Новинку оснастили 110-дюймовой матрицей с разрешением 8K, подсветкой Mini AI-LED, 230000 участками затемнения, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 10000 нит, 106-процентным покрытием цветового пространства NTSC, фирменным процессором с технологией улучшения качества картинки при помощи искусственного интеллекта и большой моделью AI ERA, а также 94-Вт акустической системой JBL со всенаправленными звуковыми эффектами на 360°.