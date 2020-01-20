8K-телевизор Skyworth Q91 оценен в 6 тысяч долларов

2020-01-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Skyworth Q91; [55]
Малоизвестная в России, но довольно популярная в Китае компания Skyworth представила 75-дюймовый телевизор Q91 8K с искусственным интеллектом. Производитель позиционирует новинку как центр управления интеллектуальными устройствами в доме. Соответствующий функционал обеспечивается встроенным ПО Swaiot с функцией управления голосом и подключаемым планшетом.

Новинка характеризуется поддержкой HDR10 и Dolby Vision с локальным затемнением всего массива IPS-дисплея в 576 зонах, преобразованием поступающего видеосигнала в разрешение 8K, 4-ядерной платформой Mediatek S900, 8,5 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, операционной системой Coocaa OS 7.9, 12-Мп AI-камерой с датчиком и сигнальным процессором от Sony, выдвижной камерой TrensAI EYE 2.0 для видеозвонков, поддержкой декодирования звука Dolby Atmos 2.1.2, звуковой панелью и беспроводным сабвуфером, работающим на частоте связи 5,8 ГГц. Телевизор появится в продаже в июне этого года по цене в 5999 долларов.


Комментарии и отзывы Skyworth Q91
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