8К телевизоры выйдут в 2020 году

Если вы следили за событиями на CES 2019, то заметили, что крупные бренды, которые занимаются производством телевизоров, не показывали 4К моделей вообще. Все сделали упор на 8K разрешение, так как это будущее данной отрасли и вскоре подобные продукты действительно появятся в продаже. Титаны рынка уже сообщили о том, что модели, которые были показаны на выставке, целиком и полностью готовы к старту продаж, нужно лишь определиться с ценой и наладить производство. Аналитики данного рынка уверены, что уже в 2020 году подобные модели не просто отправятся в продажу, но и полностью заменят собой 4К разрешение. Это весьма спорное заявление, ведь не все еще от 1080р отказались, но такое развитие технологий нам явно нравится. Ждем следующего года?