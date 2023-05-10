90-дюймовый Xiaomi Game TV ES Pro появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам 90-дюймового телевизора Game TV ES Pro, который оценен в Китае в 1445 долларов. Новинку оснастили экраном с разрешением 4К, кадровой частотой 144 Гц, двумя разъемами HDMI 2.1, 100 зонами подсветки, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 1000 кд/кв.м, процессором с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двумя динамиками мощностью по 15 Вт, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, одним интерфейсом HDMI 2.0, разъемами USB 2.0 и USB 3.0, а также портом RJ-45.