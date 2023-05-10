90-дюймовый телевизор Redmi MAX появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам 90-дюймового телевизора Redmi MAX, который оценен в 1155 долларов. Новинка оснащается 90-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3840:2160 точек (4К Ultra HD), частотой обновления изображения 144 Гц, отличной цветопередачей (94% охвата цветового пространства DCI-P3), пиковой яркостью 700 нит, поддержкой переменной частоты обновления VRR и низкой задержки, процессором с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, модулем Wi-Fi 6, разъемом HDMI 2.1 и портом USB 3.0.

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