90-дюймовый телевизор Redmi Max 90 оценен в 1115 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент очень больших, но недорогих телевизоров моделью Redmi Max 90. Новинка характеризуется 90-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К Ultra HD), кадровой частотой 144 Гц, 94-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 700 кд/м², однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсом HDMI 2.1 и разъемом USB 3.0. Телевизор появится в китайской продаже 10 мая по цене в 1155 долларов.

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