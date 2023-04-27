90-телевизор Xiaomi Game TV ES Pro оценен в $1445…

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров 90-дюймовой моделью Xiaomi Game TV ES Pro. Новинка характеризуется панелью разрешением 4К, частотой обновления изображения 144 Гц, двумя интерфейсами HDMI 2.1 для полноценной работы с игровыми консолями нового поколения, 100 зонами подсветки, 94-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя 15-Вт динамиками, одним разъемом HDMI 2.0, интерфейсами USB 2.0 и USB 3.0, а также портом RJ-45. Телевизор появится в розничной продаже 10 мая по цене в 1445 долларов.