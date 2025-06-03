98-дюймовый Xiaomi TV S Mini LED 2025 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт продажам 98-дюймовой версии телевизора TV S Mini LED 2025 на дебютном китайском рынке, которая оценена на в эквивалент 1390 долларов. Новинка характеризуется матрицей VA с технологией подсветки Mini LED, разрешением 4K, 1092 участками подсветки, кадровой частотой 288 Гц, пиковой яркостью 1700 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 94-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE≈2, технологиями для заботы глаз пользователя, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, двумя стереодинамиками, интерфейсом HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и пультом дистанционного управления с модулем NFC.

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