98-дюймовый телевизор Samsung Neo QLED оценен в $34 тысячи

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 98-дюймовой моделью Neo QLED TV (KQ98QNB100) с подсветкой Mini-LED. Новинка характеризуется яркостью 5000 кд/м2 с переключением между 16 384 уровнями, разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой стандартов HDR10, HDR10+ и HLG, платформой Neo Quantum Processor+ для повышения качества видео до 4К, 120-Вт аудиосистемой формата 6.4.4 с шестью фронтальными динамиками, четырьмя верхними излучателями и четырьмя сабвуферами, технологией Object Tracking Sound+, металлической рамкой толщиной 19,9 мм, предустановленной операционной системой Tizen OS и поддержкой ассистентов Bixby и Alexa. Цена телевизора составляет 34 тысячи долларов.