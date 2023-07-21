98-дюймовый телевизор TCL 98C955 оценили в $6985

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 98-дюймовой моделью TCL 98C955, которая основана на матрице Mini LED с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, яркостью 2000 нит, поддержкой технологий Quantum Dot, Dolby Vision IQ, HDR10+, Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium Pro, а также игрового режима ALLM (Auto low latency mode), поддержкой частоты обновления 240 Гц посредством технологии DLG («Dual-Line Gate»), но в разрешении Full HD, предустановленной ОС Google TV, 60-Вт акустической системой Onkyo с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.0, HDMI 2.1 (с eARC), S/PDIF, USB 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Телевизор пока представлен только в Японии по цене в 6985 долларов.

Представлены телевизоры Infinix W1 QLED…
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров серией Infinix W1 QLED, в которую вошли модели с диаго…
Представлены телевизоры Honor Smart Screen 5…
Компания Honor пополнила ассортимент телевизоров серией Smart Screen 5, которая состоит из моделей на 75 …
Телевизор Samsung Mini LED QNC990 оценен в $39 тысяч …
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделью QNC990, которая основана на 98-дюймовой Mini L…
Представлены телевизоры Sony BRAVIA XR OLED A80L…
Компания Sony пополнила ассортимент OLED-телевизоров серией BRAVIA XR OLED A80L, которая состоит из четы…
Сверхтонкий 85-дюймовый Skyworth A7D оценен в $2000 …
Компания Skyworth дала старт продажам телевизоров серии A7D, которые могут похвастаться корпусом толщиной…
Представлены Mini-LED телевизоры Toshiba M650 …
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba M650, в которую вошли модели на 55 и 65…
98-дюймовый телевизор Samsung Q80Z появился в продаже …
Компания Samsung пополнила ассортимент огромных телевизоров моделью Samsung Q80Z, которая уже доступна дл…
Представлены бюджетные телевизоры Kodak 9XPRO…
Компания Kodak пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Kodak 9XPRO, в которую вошли модели с д…
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
Какой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджетКакой телевизор купить в 2023 году? Топ 5 вариантов на любой бюджет
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение Телевизоры Toshiba 8900KE. Абсолютно новое изображение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor