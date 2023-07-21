98-дюймовый телевизор TCL 98C955 оценили в $6985

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 98-дюймовой моделью TCL 98C955, которая основана на матрице Mini LED с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, яркостью 2000 нит, поддержкой технологий Quantum Dot, Dolby Vision IQ, HDR10+, Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium Pro, а также игрового режима ALLM (Auto low latency mode), поддержкой частоты обновления 240 Гц посредством технологии DLG («Dual-Line Gate»), но в разрешении Full HD, предустановленной ОС Google TV, 60-Вт акустической системой Onkyo с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.0, HDMI 2.1 (с eARC), S/PDIF, USB 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников. Телевизор пока представлен только в Японии по цене в 6985 долларов.