98-дюймовый телевизор TCL 98UHD870 оценили в 2000 евро

Компания TCL пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью TCL 98UHD870, которая уже продается в Германии по цене в 2000 евро. Новинка характеризуется 98-дюймовой матрицей с разрешением 4K, частотой обновления изображения до 144Гц с VRR, поддержкой технологий Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 и HLG, акустической системой формата 2.1 от Onkyo суммарной мощностью 40 Вт и поддержкой технологий DTS Virtual:X и Dolby Atmos, интерфейсами AirPlay 2, Bluetooth, CI+, HbbTV и HDMI 2.1 (с eARC), портом RJ-45, разъемами S/PDIF и USB 3.0, адаптером двухдиапазонного Wi-Fi, тюнером для DVB- С/- С2/-Т2 и предустановленной операционной системой Google TV.