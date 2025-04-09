98-дюймовый телевизор TCL C8K оценен в 5000 евро

Компания TCL выпустила на европейский рынок телевизоры серии C8K QD-Mini LED TV, которая состоит из моделей с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицей CrystGlow WHVA с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, до 3840 зон локального затемнения, пиковой яркостью 5000 нит, игровыми функциями Game Bar 3.0 и Game Accelerator для повышения кадровой частоты до 288 Гц, акустической системой Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также интерфейсами для проводного подключения. Телевизоры оценены от 1300 до 5000 евро соответственно.

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