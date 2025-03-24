98-дюймовый телевизор TCL Q6C оценен в 2200 евро

Компания TCL дала старт европейским продажам телевизоров серии Q6C QD-Mini LED, которая состоит из моделей из диагоналей на 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами 4K HVA с технологией QD-Mini LED, матовым покрытием, контрастностью 5000:1, технологией QD-Mini LED, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью до 1000 нит, 512 зонами затемнения в старшей модели, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10 и AMD FreeSync Premium Pro, звуковой системой Onkyo формата 2.1 с поддержкой Dolby Atmos, интерфейсом HDMI 2.1 и предустановленной операционной системой Google TV. Телевизоры оценены в 600, 800, 1150, 1550 и 2200 евро соответственно.

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