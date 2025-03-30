98-дюймовый телевизор TCL Q9L Pro QD-Mini LED оценен в $2380

Компания TCL объявила о выпуске серии телевизоров Q9L Pro QD-Mini LED, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются HVA-матрицами с технологией QD-Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц и 288 Гц в разгоне, контрастностью 7000:1, от 720, 1680 и 3456 зонами подсветки, пиковой яркостью от 3000 до 4500 нит в зависимости от версии, акустической системой Onkyo формата 2.1.2, процессором TSR AI, системой Spirit Control System 3.0, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1, портами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также разъемом AV и цифровым аудиовыходом. Телевизоры оценены в 600, 840, 1050, 1400 и 2380 долларов соответственно.

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