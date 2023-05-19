98-дюймовый телевизор TCL QLED Q Class 2023 оценен в $10000

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров линейкой TCL QLED Q Class 2023, в которую вошли модели Q6, Q7 и QM8. Последняя характеризуется Mini LED-панелями от 65 до 98 дюймов по диагонали, разрешением 4K UHD экранами, технологией Quantum Dot, 2300 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 2000 нит, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, кадровой частотой 120 Гц с технологиями Motion Rate 480 и Game Accelerator 240, 40-Вт акустической системой с сабвуфером с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Модель Q7 отличается 200 зонами локального затемнения и яркостью 1000 нит, а модель Q6 – Direct LED дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Модель Q6 представлена моделями с диагональю от 55 до 85 дюймов по цене от 500 до 1600 долларов, модели Q7 дисплеями от 55 до 85 дюймов по цене от 800 до 2200 долларов, а QM8 – от 1700 до 10000 долларов.

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