98-дюймовый телевизор TCL QM8K QD-Mini LED оценили в $6500

Компания TCL представила флагманскую серию телевизоров QM8K, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицей CrystGlow WHVA, технологией QLED, 3800 зонами локального затемнения в старшей модели, разрешением 4K, пиковой яркостью в режиме HDR 5000 нит, фирменным чипом AiPQ Pro, кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц через функцию Game Accelerator 288, антибликовым покрытием, ультрашироким углом обзора, 23-битным контроллером подсветки, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR10+, сертификатом IMAX Enhanced, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, режрмом Filmmaker Mode, акустикой Bang & Olufsen с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, предустановленной ОС Google TV и регулируемой по высоте центральной подставкой. Телевизоры оценены в 2300, 3000, 3800 и 6500 долларов соответственно. Старт продаж намечен на июнь этого года.