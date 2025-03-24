98-дюймовый телевизор TCL T8C QLED TV оценен в 2000 евро

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией T8C QLED TV, в которую вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются HVA-панелями с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц, технологией Motion Clarity Pro для повышения кадровой частоты до 144 Гц, контрастностью 5000:1 или 6000:1 в зависимости от модели, максимальной яркостью 350 нит, 93-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, автоматическим игровым режимом низкой задержки, поддержкой AMD FreeSync Premium, предустановленной ОС Google TV, акустической системой Onkyo 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS-X, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц), четырьмя разъемами HDMI, интерфейсом USB-A и портом LAN. Телевизоры оценены в 550, 700, 1050, 1400 и 2000 евро соответственно.