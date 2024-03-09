98-дюймовый телевизор TCL X11H оценен в $6520

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров флагманской моделью TCL X11H, которая выйдет в вариантах с 85 и 98 дюймами по диагонали. Новинка характеризуются панелью QD-MiniLED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 14112 зонами подсветки, максимальной яркостью XDR 6500 нит, однокристальной системой Lingyao M2, чипом для улучшения качества картинки TSR MiniLED, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, звуковой системой Onkyo 6.2.2 Hi-Fi, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и портами HDMI 2.1. Телевизоры уже можно предзаказать в Китае по цене в 3890 и 6520 долларов в зависимости от версии.

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