98-дюймовый телевизор TCL X955 оценен в 600 тысяч рублей

Компания TCL выпустила в российскую продажу 85- и 98-дюймовые телевизоры X955, которые оценены в 400 и 600 тысяч рублей соответственно. Новинки оснащаются VA-панелями с подсветкой QD-Mini LED с разрешением 4K Ultra HD, кадровой частотой 144 Гц VRR, пиковой яркостью HDR 5000 нит, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой Dolby Vision IQ и Game Master 2.0, платформой AiPQ 3.0, 160-Вт звуковой системой формата 4.2.2 от Onkyo с поддержкой Dolby Atmos, предустановленной ОС Google TV, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, а также поддержкой CEC, eARC, ARC, VRR и ALLM.

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