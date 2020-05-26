ABKONCORE представила ультра тихий корпус S500

Сегодня компания ABKONCORE выпустила ультра тихий корпус средней башни S500, разработанный в минималистичном и довольно простом дизайне.

Стальной корпус использует звукоизолирующий материал сверху, спереди, слева и справа, чтобы подавить вибрацию и шум, возникающие внутри корпуса, и обеспечить идеальную тишину. Корпус оснащен воздухозаборником с обеих сторон передней панели и нижним съемным пылевым фильтром.

Корпус имеет размеры 205 x 420 x 430 мм и поставляется с двумя предварительно установленными 120-мм вентиляторами и может вместить материнские платы ATX. Передняя панель ввода / вывода корпуса состоит из x2 USB 2.0, x1 USB 3.0, HD-аудио, микрофона, светодиодной кнопки управления, питания и сброса.

В корпусе можно разместить до двух 3,5-дюймовых накопителей и шесть 2,5-дюймовых накопителей, а в передней части можно разместить два 120-мм вентилятора.

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