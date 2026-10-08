В России стартуют продажи корпуса Formula V Line Air Power G10

Formula V Line анонсировала старт продаж нового компьютерного корпуса Air Power G10. Данная модель была впервые продемонстрирована публике ещё в рамках выставки Computex 2026. Ключевая особенность этого изделия заключается в трёх передних вентиляторах, которые размещаются на отдельных кронштейнах. Каждый такой вентилятор можно установить либо в стандартном прямом положении, либо под наклоном в 10 градусов, что позволяет направлять воздушный поток непосредственно на видеокарту или на центральный процессор.

В базовую комплектацию включены четыре вентилятора модели PA2 диаметром 120 мм, которые поддерживают ШИМ-регулировку оборотов и оснащены ARGB-подсветкой. Внутреннее пространство корпуса позволяет разместить в общей сложности до одиннадцати вентиляторов такого же размера, а также установить систему жидкостного охлаждения с радиатором длиной до 360 мм. Кроме того, конструкция предусматривает возможность поменять местами блок питания и нижний вентилятор, что даёт дополнительную гибкость при сборке. Для покупателей доступно шесть различных вариантов цветового исполнения. В большинстве стандартных корпусов передние вентиляторы обычно монтируются вровень с лицевой панелью и создают поток воздуха строго по прямой. Однако в модели Air Power G10 каждый вентилятор имеет собственный защитный кожух, а угол наклона может составлять либо ноль градусов, либо десять градусов, причём направление наклона — вверх или вниз — задаётся независимо для каждого из трёх вентиляторов. Это позволяет направить поток охлаждающего воздуха как вниз, к видеокарте, так и вверх, к процессорному кулеру. Фиксация положения осуществляется ступенчато, поэтому выбранный угол не сбивается в процессе эксплуатации. Для тех, кто хочет самостоятельно изготовить решётку для передних вентиляторов, производитель предоставляет 3D-модель в свободном доступе.

Штатно корпус оснащается тремя передними вентиляторами PA2 на вдув и одним задним вентилятором на выдув. Эти модели относятся ко второму поколению линейки PA и отличаются более спокойным и лаконичным дизайном решётки. Управление скоростью вращения реализовано через 4-пиновый разъём PWM, а подключение подсветки осуществляется через 3-пиновый ARGB-коннектор.

Суммарно внутри данного корпуса можно разместить до одиннадцати вентиляторов диаметром 120 мм. Форм-фактор изделия — Mid-tower, он поддерживает материнские платы типоразмеров ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Допустимая длина видеокарты достигает 420 мм, а в верхней части корпуса можно установить радиатор размером 240 или 360 мм. В комплекте предусмотрен специальный регулируемый упор, который удерживает видеокарту и может перемещаться по высоте в зависимости от её толщины. Максимальная высота башенного кулера составляет 182 мм, а длина блока питания формата ATX не должна превышать 160 мм. Что касается расцветок, то доступны следующие варианты: чёрный, чёрный с розовым золотом и чёрный с эффектом дерева, а также белый, чёрный с титановым серебром и чёрный с тёмно-синим оттенком. В варианте Black Wood использована текстура под дерево, а в версиях Rose Gold и Titanium Silver — металлическое напыление.
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