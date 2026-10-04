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Представлен мини-ПК ASRock DeskSlim X600 на Ryzen 9000

Компания ASRock пополнила ассортимент рабочих станций компактными моделями DeskSlim X600 и B760 на AMD и Intel соответственно. Новинки оснастили корпусом объемом 5 литров, процессорами Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000 с TDP до 120 Вт, а также чипом Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений с материнской платой под соответствующий сокет, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5 DIMM с максимальным объемом до 256 ГБ, слотом PCIe 5.0 x16 для двухслотовых видеокарт длиной до 20 см и высотой до 88 мм (заявлена поддержка профессиональной NVIDIA RTX Pro 4000 Blackwell SFF с 24 ГБ памяти GDDR7 с ECC), двумя разъемами M.2, адаптерами Wi-Fi и Ethernet 2,5 Гбит/с, а также блоками питания мощностью 240 Вт и 330 Вт. Цены на конфигурации пока не объявлены.

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