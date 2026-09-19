Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128

Сегодня изучим, соберем систему и протестируем доступный корпус «аквариум» Bloody CC-128 формата Midi-Tower. Рассчитан он на игровые и рабочие сборки с ATX/E-ATX платой, видеокартой до 430 мм, жидкостным охлаждением или башенным кулером высотой до 170 мм. Предлагает хорошие возможности по самостоятельной комплектации вентиляторами, тут можно поставить до девяти типоразмера 120 мм.

Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128

Комплектация

Коробка из транспортировочного картона с вырезанными ручками на боковых гранях. Там же нанесены ключевые характеристики. Внутри зафиксирован пенопластом, на стекла нанесены пленки. Комплект включает винты, пластиковые стяжки, системный динамик, различные винты, руководство пользователя.

комплектация Bloody CC-128

Внешний вид

Доступен только в классическом черном варианте исполнения, как и большинство компонентов под этим брендом для использования в сборках. Относится этот корпус к «аквариумам», у которых две основные стенки выполнены из стекла и соединяются без уголка.

внешний вид Bloody CC-128

Преимуществом такого исполнения является акцентирование внешнего вида собранной системы, позволяя владельцу проявить творчество во время сборки и подборе компонентов, а также наслаждаться своим трудом в последующем.

внешний вид Bloody CC-128

Корпус создавался не для того, чтобы быть спрятанным под столом, а для размещения прямо на рабочем столе. Под быстрый доступ к интерфейсным разъемам они выведены на боковой грани снизу. Набор включает один USB 3.0, два USB 2.0 Type-A, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки также расположены рядом.

внешний вид Bloody CC-128

На левой стенке нижняя часть глухая, она скрывает зону с накопителями и блоком питания. Большая же площадь из цельного закаленного стекла с логотипом бренда в углу. Крепится в клипсах, для открытия нужно потянуть на себя за металлический язычок.

внешний вид Bloody CC-128

Лицевая панель выполнена по той же схеме. Между собой соединяются стык в стык, открывая свободный обзор системы без лишнего визуального шума.

внешний вид Bloody CC-128

Такая схема исполнения предполагает поступление воздуха через правую стенку и для этого на ней есть вентиляционная решетка, расположенная напротив шасси под два 120 мм вентилятора.

внешний вид Bloody CC-128

Еще одна вентиляционная решетка с монтажными отверстиями под радиатор или вентиляторы у Bloody CC-128 на верхней грани. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.

внешний вид Bloody CC-128

Задняя стенка под компоновку с нижним расположением блока питания. Все семь заглушек штампованные, перед установкой видеокарты или платы расширения выламываются и не предполагают повторной установки. В верхней части можно поставить 120 мм вентилятор.

внешний вид Bloody CC-128

На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. С этой стороны получаем доступ к двум посадочным местам под SATA-накопители. Под блоком питания пластинка противопылевого фильтра, но она для крепления использует пазы, а не магнитную ленту.

внешний вид Bloody CC-128

Внутренняя часть

Внутренняя компоновка с двумя камерами, позволяющими спрятать от глаз лишнюю длину проводов, блок питания и накопители. Тут достаточно свободного пространства, а для вывода кабелей под подключение распределены окошки и ушки для фиксации стяжками. Все они без резиновых клапанов, что в целом характерно для доступного сегмента.

внутренняя часть Bloody CC-128

В скрытой части есть корзина под SATA накопители, ее можно демонтировать, освободив еще место, или переместить ближе к блоку питания.

внутренняя часть Bloody CC-128

Главные компоненты ставятся в камере, которая видна через стекло. Стойка под материнскую плату позволяет поставить до типоразмера E-ATX и видеокарту до 430 мм. Под разную ширину платы организовано два ряда по три окошка для кабелей в каждом.

внутренняя часть Bloody CC-128

Справа от платы шасси на два вентилятора 120 мм и с учетом того, что с этой зоны воздух будет нагнетаться внутрь, здесь оптимально ставить реверсивные. Еще три вентилятора можно на верхнюю, три на крышку стального уголка, разграничивающего камеры, и один на заднюю. Суммарно получаем девять, для недорогой сборки столько будет излишне, но это дает гибкость с выбором мест для монтажа при проведении сборки. При этом изначально у корпуса нет комплектного набора, компоновку определяет сам пользователь и такой подход мы одобряем. Не переплачиваем за заводские вентиляторы, чаще всего снимаемые в последующем.

внутренняя часть Bloody CC-128

На верхнюю стенку можно поставить радиатор жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Или выбрать башенное охлаждение высотой до 170 мм.

Сборка

сборка Bloody CC-128

В корпусе Bloody CC-128 собрана тестовая система с Gigabyte B860M EAGLE V2, процессором Intel Core Ultra 5 225, видеокартой GeForce RTX 5060 Ti и модульным блоком питания Thermaltake. Башенное охлаждение Bloody AC-17, протестированное ранее.

сборка Bloody CC-128

сборка Bloody CC-128

сборка Bloody CC-128

Тесты

С учетом того, что заводских вентиляторов в комплекте нет, в данном тесте шум замеряться не будет, он будет зависеть от выбранных пользователем компонентов. Нагрев проводился в корпусе с закрытыми боковыми стенками.

тесты Bloody CC-128

Итоги

Bloody CC-128 – недорогой корпус «аквариум» под игровую сборку начального и среднего уровней. Собирать систему в нем удобно, обеспечена совместимость с габаритными компонентами, продуманы посадочные места под вентиляторы и радиатор жидкостного охлаждения. Для размещения на столе обеспечен быстрый доступ к кнопкам и разъемам, а соединение двух стенок из стекла без рамки позволит в итоге получать удовольствие от собранной и стабильно работающей системы.
  • strong>Из особенностей – отсутствие вентиляторов в комплекте.
  • strong>Из минусов – штампованные заглушки под платы расширения и неудобное обслуживание противопылевого фильтра под блоком питания
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