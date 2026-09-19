Обзор, тесты и сборка корпуса Bloody CC-128

Преимуществом такого исполнения является акцентирование внешнего вида собранной системы, позволяя владельцу проявить творчество во время сборки и подборе компонентов, а также наслаждаться своим трудом в последующем.
Корпус создавался не для того, чтобы быть спрятанным под столом, а для размещения прямо на рабочем столе. Под быстрый доступ к интерфейсным разъемам они выведены на боковой грани снизу. Набор включает один USB 3.0, два USB 2.0 Type-A, раздельные аудиоразъемы. Кнопки включения и перезагрузки также расположены рядом.
На левой стенке нижняя часть глухая, она скрывает зону с накопителями и блоком питания. Большая же площадь из цельного закаленного стекла с логотипом бренда в углу. Крепится в клипсах, для открытия нужно потянуть на себя за металлический язычок.
Лицевая панель выполнена по той же схеме. Между собой соединяются стык в стык, открывая свободный обзор системы без лишнего визуального шума.
Такая схема исполнения предполагает поступление воздуха через правую стенку и для этого на ней есть вентиляционная решетка, расположенная напротив шасси под два 120 мм вентилятора.
Еще одна вентиляционная решетка с монтажными отверстиями под радиатор или вентиляторы у Bloody CC-128 на верхней грани. Эта зона сопровождается противопылевым фильтром с магнитным креплением.
Задняя стенка под компоновку с нижним расположением блока питания. Все семь заглушек штампованные, перед установкой видеокарты или платы расширения выламываются и не предполагают повторной установки. В верхней части можно поставить 120 мм вентилятор.
На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными накладками. С этой стороны получаем доступ к двум посадочным местам под SATA-накопители. Под блоком питания пластинка противопылевого фильтра, но она для крепления использует пазы, а не магнитную ленту.
В скрытой части есть корзина под SATA накопители, ее можно демонтировать, освободив еще место, или переместить ближе к блоку питания.
Главные компоненты ставятся в камере, которая видна через стекло. Стойка под материнскую плату позволяет поставить до типоразмера E-ATX и видеокарту до 430 мм. Под разную ширину платы организовано два ряда по три окошка для кабелей в каждом.
Справа от платы шасси на два вентилятора 120 мм и с учетом того, что с этой зоны воздух будет нагнетаться внутрь, здесь оптимально ставить реверсивные. Еще три вентилятора можно на верхнюю, три на крышку стального уголка, разграничивающего камеры, и один на заднюю. Суммарно получаем девять, для недорогой сборки столько будет излишне, но это дает гибкость с выбором мест для монтажа при проведении сборки. При этом изначально у корпуса нет комплектного набора, компоновку определяет сам пользователь и такой подход мы одобряем. Не переплачиваем за заводские вентиляторы, чаще всего снимаемые в последующем.
На верхнюю стенку можно поставить радиатор жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Или выбрать башенное охлаждение высотой до 170 мм.
В корпусе Bloody CC-128 собрана тестовая система с Gigabyte B860M EAGLE V2, процессором Intel Core Ultra 5 225, видеокартой GeForce RTX 5060 Ti и модульным блоком питания Thermaltake. Башенное охлаждение Bloody AC-17, протестированное ранее.